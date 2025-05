Wicked | For Good il sequel con Ariana Grande e Cynthia Erivo e concerto live a Los Angeles

Il 21 novembre, il grande evento cinematografico "Wicked: For Good" giungerà nelle sale americane, portando sul grande schermo la nuova avventura del celebre musical. Con Ariana Grande e Cynthia Erivo, il sequel promette emozioni straordinarie, mentre il regista Jon M. Chu svela anteprime entusiasmanti in un evento speciale a Los Angeles. Non perderti questo imperdibile concerto live!

Il prossimo 21 novembre segna l'arrivo nelle sale cinematografiche americane di Wicked: For Good, il seguito della storia tratta dal celebre musical che ha affascinato milioni di spettatori. Un evento unico Il regista Jon M. Chu ha recentemente presentato il trailer ufficiale durante un evento organizzato da NBC Universal e ha annunciato una sorpresa pensata .

