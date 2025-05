Wicked | For Good Ariana Grande e Cynthia Erivo star di un concerto per promuovere il film

Ariana Grande e Cynthia Erivo si preparano a incantare il pubblico con un concerto esclusivo a Los Angeles, in occasione dell'uscita di "Wicked: For Good". Il film, in arrivo nelle sale americane il 21 novembre, promette di essere un evento imperdibile per i fan del celebre musical. Il regista svela dettagli intriganti sull'adattamento.

Il regista di Wicked: For Good ha rivelato che, prima dell'arrivo nelle sale del film, si svolgerà un concerto a Los Angeles con le star dell'adattamento del musical. Il 21 novembre arriverà nei cinema americani Wicked: For Good, la seconda parte della storia tratta dal popolare musical. Il regista Jon M. Chu, agli upfront di NBC Universal, ha mostrato il primo trailer e annunciato che ci sarà un concerto dal vivo che vedrà coinvolte le star del film. L'annuncio dell'evento live Il filmmaker ha sottolineato che il concerto, che proporrà canzoni tratte dai due film di Wicked, sarà un 'elemento centrale' della campagna promozionale. Chu ha ricordato: "Si tratta di qualcosa che non è mai stato fatto nei 22 anni della storia di Wicked". L'evento si svolgerà a . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wicked: For Good, Ariana Grande e Cynthia Erivo star di un concerto per promuovere il film

