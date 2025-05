Welfare nel mirino sinistra allo sbando | i tagli di Starmer spaccano i laburisti inglesi e spianano la strada a Farage

Il welfare è al centro di una crisi nei laburisti britannici, dove i tagli di Sir Keir Starmer generano divisioni interne. Non sono i conservatori a mettere in difficoltà il governo, ma una crescente insoddisfazione all'interno del partito. La situazione apre una breccia che potrebbe favorire il ritorno di Farage e dei suoi sostenitori.

Non sono i conservatori a metterlo in difficoltà. Stavolta, a Londra, il fuoco divampa proprio in casa Labour. Sir Keir Starmer, premier britannico e leader laburista al governo da appena qualche mese, viene travolto dalla prima vera ribellione interna. E non su un tema secondario: sul tavolo c’è il futuro dello Stato sociale e, con esso, la tenuta stessa del partito.Lettera della discordia per Starmer: anche i suoi gli danno controIn una lettera aperta al Guardian, 42 deputati laburisti hanno strappato il velo dell’unità, attaccando senza mezzi termini il piano del governo che prevede tagli per 5 miliardi di sterline l’anno al Welfare entro il 2030. Il tono non lascia margini d’interpretazione: «Il più grande attacco allo Stato sociale dai tempi dell’austerità di George Osborne». Tradotto: l’esecutivo guidato da Starmer sta facendo quello che per anni la sinistra inglese ha sempre giurato di combattere. 🔗Leggi su Secoloditalia.it