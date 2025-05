Weekend in cantina | vivi l' Amarone dove nasce

Scopri il fascino dell'Amarone nel cuore della Valpolicella! Questo weekend, unisciti a noi alla Cantina Fratelli Vogadori per un'esperienza unica. Assapora il nostro vino, ascolta la storia della nostra famiglia e lasciati coinvolgere dalla passione che mettiamo in ogni bottiglia. Non perdere l'occasione di vivere un momento indimenticabile tra degustazioni e tradizioni!

Prossimo Weekend ti aspettiamo in Valpolicella, terra dell’Amarone, per un’esperienza autentica nella cantina Fratelli Vogadori, dove ogni bottiglia racconta la nostra storia di famiglia. Se l’Amarone è più di un vino per te, ma una vera passione, questo è l’appuntamento che fa per te.SAGRE. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Weekend in cantina: vivi l'Amarone dove nasce

