Wall Street chiude in volata dopo l' accordo Cina-Usa

Wall Street ha chiuso in forte rialzo grazie all'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones ha registrato un incremento del 2,81%, mentre il Nasdaq e lo S&P 500 hanno guadagnato rispettivamente il 4,35% e il 3,26%. Un finale di settimana positivo che riflette l'ottimismo del mercato.

