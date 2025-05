Vuoti a rendere spettacolo al Teatro Sant' Anna

"Vuoti a rendere" è uno spettacolo coinvolgente che andrà in scena al Teatro Sant'Anna sabato 17 maggio. Un gruppo di operai disoccupati si trova in cerca di un'idea geniale per risollevare la fabbrica e le proprie vite. Un'emozionante fusione tra il divertimento di "Full Monty" e l'umanità di "Calendar Girls" promette risate e riflessioni.

"Vuoti a rendere" è lo spettacolo che andrà in scena al TeatroSant'Anna sabato 17 maggio. Un gruppo di operai disoccupati è in cerca di un'idea geniale per salvare la fabbrica.o per lo meno per risollevare la propria esistenza. Immaginate un mix fra Full Monty e Calendar Girls: il risultato è. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Vuoti a rendere", spettacolo al Teatro Sant'Anna

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Vuoti a rendere", spettacolo al Teatro Sant'Anna - "Vuoti a rendere" è lo spettacolo che andrà in scena al Teatro Sant'anna sabato 17 maggio. Un gruppo di operai disoccupati è in cerca di un'idea geniale per salvare la fabbrica...o per lo meno per ris ... 🔗torinotoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Teo Mammucari a Lecce: Uno Spettacolo Intimo e Divertente al Teatro Apollo il 30 Dicembre

Teo Mammucari, l'uomo dai mille volti e showman poliedrico, aprirà il suo tour teatrale a Lecce il 30 dicembre al Teatro Apollo con lo spettacolo "Sarà Capitato anche a Voi".