Vuole saltare la fila per salire sul bus poi picchia il controllore | fermato un uomo a Salerno

Ieri mattina, domenica 11 maggio, un verificatore di titoli di viaggio della Sita Sud è stato aggredito nella stazione ferroviaria di Salerno. L'aggressione è avvenuta mentre l'operatore svolgeva le sue mansioni di prevenzione, smistamento e controllo degli utenti diretti verso la Costiera, segnando un episodio preoccupante nella gestione della sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici.

Un verificatore di titoli di viaggio della società Sita Sud nella mattinata di ieri (domenica 11 maggio) è stato aggredito mentre svolgeva il proprio lavoro presso la stazione ferroviaria di Salerno, impegnato nelle attività di prevenzione, smistamento e controllo dell'utenza diretta in Costiera.

