Vuole gettarsi dal tetto Agenti salgono e lo salvano

In breve da Zazoom:

Un sabato carico di tensione ha visto un ragazzo sul cornicione di un palazzo a cinque piani, con le gambe penzoloni nel vuoto. Gli abitanti della zona Fossolo, preoccupati, hanno contattato la polizia in una frenetica chiamata di aiuto. Gli agenti, insieme ai sanitari del 118, si sono precipitati sul luogo dell'emergenza, tentando di salvarlo mentre il tempo scorreva inesorabile.

Lo hanno visto sul tetto del palazzo di cinque piani. Le gambe penzoloni giù. E hanno subito chiamato la polizia. È stata una corsa contro il tempo, quella di sabato, per salvare un ragazzo, che minacciava di buttarsi di sotto. Sono stati alcuni residenti della strada in zona Fossolo ad avvertire la polizia, che è subito corsa sul posto, assieme ai sanitari del 118. Tutti con sirene spente e cercando di non farsi notare, per evitare che il ragazzo si accorgesse del loro arrivo e magari tentasse un gesto estremo.Gli Agenti delle Volanti hanno subito preso contatti con gli abitanti del palazzo e con l’uomo che aveva lanciato l’allarme. Sono così riusciti a raggiungere il tetto, sempre evitando di farsi vedere dal giovane. Un intervento ad alto rischio, anche considerata l’altezza del palazzo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuole gettarsi dal tetto. Agenti salgono e lo salvano

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Prima vuole gettarsi sotto un treno, quindi aggredisce gli infermieri del Goretti: 51enne trasferito in psichiatria - Momenti di tensione ieri pomeriggio tra Latina Scalo e l’ospedale Santa Maria Goretti, dove un uomo di 51 anni ha messo in allarme cittadini e forze dell’ordine con una serie di episodi drammatici. Prima il tentativo di suicidio sui binari, poi l’aggressione agli infermieri: solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri e della Polizia ha evitato il peggio.Tentato suicidio alla stazione di Latina ScaloIl primo allarme è scattato alla stazione ferroviaria di Latina Scalo, dove alcuni viaggiatori hanno visto il 51enne tentare di gettarsi sotto un treno in arrivo. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Vuole gettarsi da un cavalcavia per farla finita: convinto a desistere dai carabinieri in provincia di Latina - Sono stati lunghissimi minuti carichi di tensione quelli vissuti ieri ad Aprilia quando un uomo di 41 anni ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi da un cavalcavia. Grazie al rapido intervento dei Carabinieri della locale stazione, la situazione è stata risolta senza conseguenze drammatiche.Un gesto disperato sventato in extremisL’allarme è scattato nel pomeriggio, quando il Numero Unico di Emergenza 112 ha ricevuto una segnalazione urgente riguardante la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione su un cavalcavia cittadino. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Osimhen Juventus e non solo: quattro big lo corteggiano, una vuole incontrare subito gli agenti! Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus e non solo: quattro big in giro per l’Europa lo corteggiano, una vuole incontrare subito gli agenti dell’attaccante! Le ultimissimeArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro dei Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli oggi al Galatasaray che piace molto al mercato Juventus.Secondo quanto riportato da CaughtOffside sulle tracce del nigeriano ci sarebbero anche Manchester United, PSG, Chelsea e Arsenal. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Vuole gettarsi dal tetto. Agenti salgono e lo salvano; Detenuto si arrampica sul tetto del carcere e minaccia di lanciarsi nel vuoto; A Biella un uomo minaccia di lanciarsi dal tetto di Banca Sella; Tenta il suicidio dal quarto piano, salvato dagli agenti Domenico e Francesco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Vuole buttarsi dal balcone: salvata da agenti e carabinieri - Sul posto sono così arrivati gli agenti del commissariato e i carabinieri. Le squadre delle forze dell’ordine sono giunte sul posto verso le 12,30 e hanno visto la donna, 49 anni, che aveva ... 🔗msn.com