Von der Leyen nella bufera | prende volo privato per viaggio di 187km da Bruxelles a Lussemburgo

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, è al centro delle polemiche dopo aver preso un volo privato per un tragitto di soli 187 km da Bruxelles a Lussemburgo. Insieme a lei, Antonio Costa e Roberta Metsola, mentre la portavoce Paula Pinho giustifica la scelta come necessaria per garantire la presenza dei leader nel Granducato.

Insieme alla leader Ue erano presenti il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola. La portavoce capo della Commissione Europea, Paula Pinho, ha spiegato che il volo era l'unico modo per permettere ai tre leader di essere nel Granducato insieme in occasione delle celebrazioni per il 75esimo anniversario della dichiarazione di SchumanL'articolo Von der Leyennellabufera: prendevoloprivato per viaggio di 187km da Bruxelles a Lussemburgo proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Von der Leyen nella bufera: prende volo privato per viaggio di 187km da Bruxelles a Lussemburgo

Su questo argomento da altre fonti

Migranti, Commissione europea presenta lista dei Paesi di origine sicuri. Bufera su von der Leyen: “Ora diranno camerata Ursula” - La Commissione europea ha annunciato la prima lista comune europea di Paesi di origine sicuri per le persone migranti, un passo cruciale per uniformare e velocizzare le procedure legate alle domande di asilo negli Stati membri. Sui social, però, esplode subito la polemica contro la presidente Ursula von der Leyen, accusata di essere come Giorgia Meloni e, in pratica, di copiare le idee dell’estrema destra sull’immigrazione. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Matteo Salvini consegna tessera Lega a Vannacci, il generale: “Avanti insieme contro Von der Leyen, Commissione europea e RearmEu” - VIDEO - Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Europa-USA: guerra dei dazi? Von der Leyen avverte: “Se attaccano, reagiremo” - L’Unione Europea si trova di fronte a una tempesta commerciale: i nuovi dazi statunitensi, ormai imminenti, minacciano di squilibrare i rapporti economici tra le due sponde dell’Atlantico. Tra appelli alla trattativa e ipotesi di controffensive mirate, i leader europei cercano la strategia giusta per non soccombere alla pressione americana. Urso: “Basta rincorrere gli Usa, l’Europa […]L'articolo Europa-USA: guerra dei dazi? Von der Leyen avverte: “Se attaccano, reagiremo” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Teresa Ribera e il Green Deal nella bufera. E trema anche Von der Leyen; Meloni: no all'Europa di Ventotene. Alla Camera scoppia la bufera; Green Deal, bufera sulla Ue: fondi a lobby ambientaliste; Bufera su Timmermans: 'Fondi Ue per le lobby green'. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Von der Leyen minaccia sanzioni a Nord Stream 2/ Ultimatum alla Russia: 30 giorni di tregua o stop al gas - Von der Leyen valuta sanzioni a Nord Stream 2 se Russia rifiuta tregua di 30 giorni in Ucraina. Ultimatum Ue tra pressioni energetiche e rischi geopolitici ... 🔗ilsussidiario.net

Von der Leyen sotto accusa, in arrivo verdetto sul Pfizergate - Mercoledì 14 la giustizia Ue si pronuncerà in primo grado sul ricorso presentato dal New York Times che, nel pieno della pandemia, si vide negare l'accesso agli sms scambiati tra la presidente della ... 🔗ansa.it

Von der Leyen: “Incontrerò Trump solo con con pacchetto per soluzione dazi” - MILANO – Stati Uniti ed Europa possono sedersi al tavolo per discutere di dazi solo con una proposta concreta in mano come base del confronto. Lo ha chiarito la presidente della Commissione Ursula von ... 🔗msn.com