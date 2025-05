Volley Uner 14 | l’Asd Brindisi si conferma vicecampione regionale

Nelle emozionanti final four di categoria under 14, l'Asd Brindisi volley si è confermata vice campione regionale. La competizione, tenutasi a Barletta lo scorso fine settimana, ha visto la squadra, guidata dai coach Gisella Scialacomo e Barbara Krambeck, trionfare contro il Nelly Volley in semifinale, segnando un altro importante traguardo per il club.

