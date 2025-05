Vola dalla barca affoga nel lago La tragedia di una turista brianzola

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Lissone, segnando la vita di Maurizio Casadio Lombini e di chi lo circonda. Maria Elisa, pensionata di 63 anni, è morta dopo essere caduta dalla barca a vela del marito durante un'uscita in Alto Lario. Nonostante i tempestivi soccorsi, ha esalato il suo ultimo respiro in pronto soccorso, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari.

È caduta dallabarca a vela del marito, durante un’uscita in Alto Lario. Un incidente che ha causato la morte di Maria Elisa Casadio Lombini, pensionata di 63 anni di Lissone. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, per lei non si è potuto fare nulla: ha smesso di vivere nel pomeriggio di ieri, poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.Con lei, sotto choc, c’era anche il marito, Maurizio Pizzamiglio, 65 anni, proprietario dell’imbarcazione su cui si trovavano nel primo pomeriggio, nel tratto davanti a Gera Lario, Un cabinato a vela Altura, che è stato notato alla deriva, senza nessuno a bordo, da un gruppo di kite surfer, i primi ad avvicinarsi mentre dalla basa veniva lanciato l’allarme. La coppia era in acqua, raggiunta poco dopo dalla motovedetta della Guardia Costiera di Menaggio, a cui si sono aggiunti il Roan della Guardia di finanza e i carabinieri di Dongo, per capire cosa fosse accaduto. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vola dalla barca, affoga nel lago. La tragedia di una turista brianzola

