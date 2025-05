Vlahovic entra nella storia della Serie A! Il suo ingresso a partita in corso contro la Lazio gli è valso il raggiungimento di un traguardo a cifra tonda

Dusan Vlahovic scrive un'altra pagina importante della sua carriera, raggiungendo le 200 presenze in Serie A. Il suo ingresso in campo durante Lazio-Juve segna un traguardo significativo, anche se il match non si è concluso con una vittoria. Scopriamo insieme i dettagli di questa fondamentale pietra miliare per il giovane attaccante bianconero.

contro la Lazio è entrato in campo a gara in corso. Il suo ritorno sul terreno di gioco non è collimato con la vittoria, ma è valso il raggiungimento di un traguardo a cifratonda. Dusan Vlahovic ha toccato la presenza numero 200 in Serie A. Come ricorda la Juve si tratta del primo giocatore nato nel 2000 ad esserci riuscito.DATO – «Dusan Vlahovic è il primo giocatore nato negli anni 2000 a tagliare il traguardo delle 200 presenze in Serie A.».

