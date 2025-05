Vivere lento | la carta del turismo al Trasimeno

CASTIGLIONE DEL LAGO – Nel cuore del Trasimeno, il

CASTIGLIONE DEL LAGO – Il "Viverelento" è parte integrante del fascino del Trasimeno: le persone si conoscono, si incontrano nelle piazze e condividono momenti che rafforzano il senso di comunità. 'Porte Aperte al Trasimeno', nell'ambito di Trasimeno Sapori Autentici, è un'opportunità straordinaria per valorizzare il progetto del Consorzio Urat - sostenuto dalla Camera di Commercio dell'Umbria - per promuovere i prodotti tipici locali attraverso tour educativi dedicati a giornalisti stranieri che racconteranno il territorio con loro redazionali e campagne mirate nei lori paesi di provenienza.Un intenso programma di iniziative sta coinvolgendo i giornalisti stranieri nel conoscere la magia del Viverelento tipico della zona. Il Lago Trasimeno, con le sue acque calme e i paesaggi incantevoli, è un luogo perfetto per chi ama la natura.

