Vittorio Sgarbi dopo il ricovero per depressione | Sto meglio Avevo bisogno di rallentare Grazie alla mia compagna Sabrina mi ha fatto vedere il mondo in un modo originale

Il critico d’arte racconta la sua rinascita dopo la malattia: meno corse, più scrittura, passeggiate a Roma, la solidarietà degli amici e l’amore di Sabrina Colle 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vittorio Sgarbi dopo il ricovero per depressione: «Sto meglio. Avevo bisogno di rallentare. Grazie alla mia compagna, Sabrina, mi ha fatto vedere il mondo in un modo originale»

Cosa riportano altre fonti

“La depressione? Mi sento meglio, sto tornando”: Vittorio Sgarbi parla per la prima volta dopo il ricovero in ospedale - “Mi sento meglio, ho cercato di prendermi cura di me e del mio corpo, ho cercato di rallentare. Ne avevo bisogno”. Con queste parole Vittorio Sgarbi torna a farsi sentire dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato curato per una sindrome depressiva. Il cammino non è di certo concluso, c’è ancora molto da fare, ma il critico d’arte dalle colonne del “Corriere della Sera” dice di sentirsi “abbastanza bene”. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

A Vittorio Sgarbi un omaggio in Tv dopo il ricovero per depressione, l’annuncio sui social: “Il mio spettacolo” - Lunedì 21 aprile, su La 7 verrà trasmesso un omaggio a Vittorio Sgarbi dopo il ricovero per depressione e rifiuto di alimentarsi. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram: si tratta di uno spettacolo registrato nel 2024, in cui il critico d'arte ripercorrerà le vite e le opere di Pasolini e Caravaggio. La messa in onda è programmata in seconda serata.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Vittorio Sgarbi, il suo volto dopo il ricovero - Nelle ultime ore, una fotografia di Vittorio Sgarbi ha fatto il giro dei social network, suscitando interesse e affetto. Il celebre critico d’arte, appena dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, è stato immortalato in una storia Instagram pubblicata dalla sua compagna Sabrina Colle. Nello scatto, Sgarbi è visibile di spalle, affacciato al balcone della sua abitazione, mentre osserva con compostezza il corteo funebre di Papa Francesco I, che ha attraversato Roma sabato 26 aprile 2025. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Vittorio Sgarbi dopo il ricovero per depressione: «Sto meglio. Avevo bisogno di rallentare. Grazie alla mia compagna, Sabrina, mi ha fatto vedere il mondo in un modo originale; Vittorio Sgarbi sta meglio dopo il ricovero per depressione: Cerco di muovermi e tenere attivo il corpo; Vittorio Sgarbi torna dopo il lungo ricovero: Sto molto meglio; Vittorio Sgarbi torna dopo il ricovero per depressione, le sue condizioni: Sto molto meglio, ho lavorato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sgarbi rivela come sta dopo il ricovero: le parole toccanti della compagna sui social - Dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli per combattere la depressione, Vittorio Sgarbi è tornato sui social. Ecco come sta. 🔗notizie.it

Vittorio Sgarbi sta meglio dopo il ricovero per depressione: “Cerco di muovermi e tenere attivo il corpo” - Come si sente Vittorio Sgarbi? Il critico d'arte ha spiegato di stare meglio dopo il ricovero per depressione a cui è stato costretto qualche settimana ... 🔗fanpage.it

“La depressione? Mi sento meglio, sto tornando”: Vittorio Sgarbi parla per la prima volta dopo il ricovero in ospedale - “Mi sento meglio, ho cercato di prendermi cura di me e del mio corpo, ho cercato di rallentare. Ne avevo bisogno”. Con queste parole Vittorio Sgarbi torna a farsi sentire dopo il lungo ricovero al Pol ... 🔗ilfattoquotidiano.it