Vittoria dei Lions Mons Militum le congratulazioni dell' amministrazione comunale di Montemiletto

Il Montemiletto - Lions Mons Militum conquista una vittoria decisiva nello scontro playout contro S. Antonio Abate, assicurandosi così la permanenza in Eccellenza. L’Amministrazione comunale esprime le sue congratulazioni all’intera società, dal Presidente al mister, passando per lo staff tecnico e tutti i calciatori, per aver difeso con tenacia e determinazione la categoria sul campo di gioco.

Pro Loco “Mons Militum”, mezzo secolo di impegno e identità - Tempo di lettura: 2 minutiCinquant’anni di storia, passione e dedizione: la Pro Loco Mons Militum APS festeggia nel 2025 un traguardo significativo, che va ben oltre la semplice ricorrenza. L’evento commemorativo dal titolo “Le Pro Loco motore del Territorio”, in programma sabato 12 aprile alle ore 17:30 presso il suggestivo Castello della Leonessa, sarà occasione per rendere omaggio a una realtà che ha segnato profondamente il tessuto sociale e culturale di Montemiletto. 🔗Leggi su anteprima24.it

