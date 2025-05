Visite guidate alle Collezioni Egittologiche ' Edda Bresciani'

(?? Campo content non trovato)

In occasione della Notte Europea dei Musei le CollezioniEgittologiche “EddaBresciani” dell'Università di Pisa organizzano Visiteguidate in due turni in orario serale.Sabato 17 maggio 2025, ore 21:15 e ore 22:00Visiteguidate in notturna alleCollezioniEgittologiche “EddaBresciani. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Visite guidate alle Collezioni Egittologiche ' Edda Bresciani'

I 60 anni delle Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa - «Basta una visita per capire come le Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani” siano una delle importanti risorse scientifiche e culturali del nostro territorio e per questo da valorizzare ... 🔗nove.firenze.it