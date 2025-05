Visita guidata di Frosinone

Scopri le meraviglie di Frosinone sabato 31 maggio 2025! Unisciti a noi alle 9:00 in Piazza Cairoli per una visita guidata esclusiva dei monumenti storici, accompagnati da una guida turistica accreditata. Esploreremo il Campanile, la Cattedrale di S. Maria Assunta, il Museo Archeologico in Via XX Settembre, e molto altro. Non perdere questa opportunità unica!

