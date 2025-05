Virtus Libertas supera Madonnina 2-1 in semifinale playoff Prima ' C'

In un emozionante incontro, la Virtus Libertas ha superato la Madonnina con un punteggio di 2-1, consolidando la propria posizione nel campionato. I protagonisti in campo hanno mostrato grande determinazione e abilità, con la Libertas che ha sfruttato al meglio le occasioni create. Questo match ha messo in luce il talento dei giocatori e l'importanza della strategia dell'allenatore Campo, mentre la Madonnina ha dato il massimo nella sfida.

VirtusLibertas 2 Madonnina 1Libertas: Catellani, Picchi (60’ Geraci), Ascari, Bedogni, Benfatti, Tasselli, Pagano (67’ Singh), Cazac, Nicoletti (39’ Mussini), Peqini, Harmah. A disp. Donadelli, Pappalardo, Grazioli, Piazza, Gjoka, Scalisi. All. Campo.Madonnina: Tosi, Russelli, Melotti, Federici, Cavazzuti (86’ Rizki), Di Fazio, Cottafava (50’ Bamouni), Baia (78’ Faccin), Konate (73’ Asamoah), Guerra (55’ Bartolozzi), Pioppi. A disp. Tacconi, Ruspaggiari, Bojku, La Morgia. All. Cavuoto.Arbitro: Borelli di ParmaReti: 8’ Nicoletti, 46’ Peqini, 75’ (rig.) PioppiNote: ammoniti Benfatti, Tasselli, Pagano, Harmah, Russelli, Federici, Di Fazio, Baia, Konate.Si spengono in semifinale le chance della Madonnina di arrivare alla finale playoff di Prima ’C’. I neroverdi di mister Cavuoto avrebbero dovuto vincere a Villa Cella sul campo della VirtusLibertas, meglio piazzata in campionato, ma i reggiani si sono imposti 2-1. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Libertas supera Madonnina 2-1 in semifinale playoff Prima 'C'

