Violenza sessuale sulla nipote minorenne e pedopornografia | arrestato il nonno

Padova, 12 maggio 2025 – E’ accusato di Violenzasessualesullanipoteminorenne un 60enne italiano che è stato arrestato dalla Polizia di Padova. L’uomo si trova in custodia cautelare nel carcere di Padova dal 24 aprile scorso. Al termine di due perquisizioni – a casa e sul luogo di lavoro dell’uomo – a Padova e Bolzano, sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici, in uno dei quali è stato trovato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.Al termine degli accertamenti, il 60enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione di materiale pedopornografico e portato in carcere a Padova, arresto convalidato pochi giorni dopo con la la misura cautelare in carcere. Il fascicolo per il reato di detenzione di materiale pedopornografico è stato trasmesso per competenza al tribunale di Trento. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it