Violenza sessuale ai danni di un disabile arrestata la madre e il suo amante

Un caso di orrore ha scosso Busto Arsizio, dove una madre di 56 anni e il suo amante di 58 sono stati arrestati per violenza sessuale ai danni del figlio disabile. La Polizia di Stato ha eseguito la misura di custodia cautelare, portando alla luce una situazione straziante di sfruttamento e abusi all'interno della famiglia.

