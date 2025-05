Violenza sessuale ai danni di un disabile arrestata la madre e il suo amante

A Busto Arsizio, un grave caso di violenza sessuale ha scosso la comunità: la madre di un giovane disabile e il suo amante sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. Accusati di aver abusato del figlio, i due affrontano ora severe misure cautelari in carcere per le loro atrocità.

Orrore a Busto Arsizio: arrestati la madre e il suo amante per violenza sessuale ai danni del figlio disabile. La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 56 anni e del suo amante di 58, per violenza sessuale continuata ed . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

