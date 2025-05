Violenza di genere Gino Cecchettin | Chiedetevi che persone volete essere

Durante la cerimonia finale del concorso “Emàncipa-Ti!” in Regione Lombardia, Gino Cecchettin ha condiviso il suo toccante messaggio contro la violenza di genere. Parlando come papà, ha espresso la sua determinazione nel combattere per un futuro migliore, ispirato dalla memoria di Giulia. Cecchettin ha sottolineato che la violenza non si manifesta solo attraverso atti estremi, ma inizia con comportamenti subdoli che vanno contrastati.

GinoCecchettin, in collegamento da remoto durante la cerimonia finale del concorso "Emàncipa-Ti!" in Regione Lombardia, è tornato sulla Violenza di genere: "Io vi parlo da papà che non si rassegna che una storia sia finita per mano di altri. Io faccio tutto nel nome di Giulia sperando che il futuro di altri giovani possa essere migliore. La Violenza non inizia con un pugno o un omicidio ma molto prima", spiega il padre di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre 2023 a Fossò, provincia di Venezia. Per il femminicidio, Turetta è stato condannato in primo grado all'ergastolo."Controllare il telefono o dire se mi lasci mi rovini la vita è un ricatto, la Violenza di genere inizia così fino ad arrivare all' escalation. E a volte facciamo finta di niente.

