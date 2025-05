Violento pestaggio a Fiumicino | ex candidato sindaco Mauro Gonnelli finisce in ospedale con gravi ferite

Mauro Gonnelli, ex candidato sindaco di Fiumicino per il centrodestra, è stato vittima di un'aggressione violenta avvenuta mercoledì 7 maggio, nei pressi dello stadio della città. Tre uomini lo hanno attaccato, infliggendo un brutale pestaggio che ha suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità locale. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sull'uso della violenza in ambito politico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ex candidatosindaco aggredito da tre uominiUn’aggressione brutale e spietata ha coinvolto MauroGonnelli, ex candidatosindaco di Fiumicino per il centrodestra. L’uomo, 54 anni, è stato vittima di un pestaggio avvenuto mercoledì 7 maggio, intorno alle 22:30, nel parcheggio dello stadio di Fiumicino.Tre persone lo hanno raggiunto e lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni, causandogli gravi traumi, fratture e un trauma cranico. Dopo l’aggressione, Gonnelli è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, dove ha ricevuto una prognosi di sessanta giorni. “Ricordo distintamente il primo pugno, poi mi hanno accerchiato e massacrato”, ha dichiarato la vittima, ancora sotto shock.Possibile legame con un post su FacebookSecondo Massimiliano Gabrielli, avvocato di Gonnelli, alla base dell’aggressione ci sarebbe un post pubblicato il giorno prima, il 6 maggio, in cui l’ex candidato criticava la presenza di parcheggi a lunga sosta vicino a scuole e asili, chiedendo maggiori controlli. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Violento pestaggio a Fiumicino: ex candidato sindaco Mauro Gonnelli finisce in ospedale con gravi ferite

