Vince sul ring e si rompe pure una mano | Gloria Peritore si racconta sui social e rassicura i fan

...esempio di determinazione e resilienza, Gloria dimostra che con impegno e passione tutto è possibile. La sua carriera, costellata di successi e sfide, rappresenta una vera ispirazione per le giovani atlete che aspirano a farsi strada in un mondo spesso difficile. La “shadow” non è solo un nome, ma un simbolo di forza e perseveranza, pronto a dominare il ring e a scrivere nuove pagine della storia della boxe.

“The shadow” è tornata sul ring e ha lasciato il segno, ancora una volta. Ha lottato come una tigre ed è riuscita a diventare campionessa europea dei pesi gallo di boxe. La pugile di origini licatesi GloriaPeritore continua a collezionare soddisfazioni e vittorie, anche a costo di farsi male. Un. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Vince sul ring e si rompe pure una mano: Gloria Peritore si racconta sui social e rassicura i fan

Il wrestler Vince Steele morto per infarto a 39 anni sul ring durante un match, pesava 209 kg ed era soprannominato "The Jurassic Juggernaut" - VIDEO - Steele era un wrestler indipendente. Non era legato a contratti di esclusiva con un’organizzazione specifica. In passato aveva lottato nella Coastal Championship Wrestling (CCW) in Florida Il wrestker Vince Steele è morto a 39 anni a causa di un infarto sul ring durante un match. Era sopranno 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Vince Steele, il wrestler morto di infarto a 39 anni sul ring durante un incontro nel New Jersey - Il mondo del wrestling è stato scosso dalla tragica scomparsa di Vince Steele, morto all’età di 39 anni durante un incontro in New Jersey. Il lottatore newyorkese è stato colpito da un infarto nel corso di un Fatal 4-Way Match, organizzato dalla Brii Combination Wrestling (BCW) a Ridgefield Park.Leggi anche: Domenico Padalino, morto l’ex calciatore colpito da malore improvviso in stradaInutili i soccorsi, il messaggio della BCWL’emergenza si è verificata domenica 16 marzo, quando Steele ha avuto un malore improvviso sul ring. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Berlusconi junior sul ring, Lorenzo vince in tre round e fa sei su sei. Piersilvio: "Importante che si diverta" - Gioia ed emozione per Lorenzo Berlusconi, figlio di Pier Silvio e nipote del fondatore di Mediaset ed ex premier, nella serata-evento in corso questa sera dedicato alla Boxe e alla Savate, denominato "History of Fight" e organizzata da 'Elite Top Fight' nel rinnovato Palasport di Genova. Il 14enne Lorenzo , che combatte in modalità "contatto leggero" come si usa in Europa fra quelli della sua età,. 🔗Leggi su feedpress.me

Altra tragedia nel wrestling: muore sul ring Vince Steele, colpito da infarto a 39 anni - «Durante l’evento Vince ha avuto un’emergenza medica sul ring. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al Dipartimento di polizia di Ridgefield Park, che è arrivato sulla ... 🔗msn.com