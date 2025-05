Villadossola vinti 25mila euro al 10eLotto

Una giocate fortunata ha colpito Villadossola, dove un fortunato giocatore ha vinto 25mila euro nel concorso del 10eLotto del 10 maggio. Questo colpo grosso è avvenuto nella ricevitoria di via Domodossola. Anche il Piemonte ha visto altre due vincite significative in quel periodo, tra cui una a Novi Ligure, dimostrando che la fortuna continua a girare nella regione.

Giocata fortunata a Villadossola.Come riporta Agipronews, nel concorso del 10eLotto di sabato 10 maggio a Villadossola sono stati vinti 25milaeuro con un "6 oro" nella ricevitoria di via Domodossola. In Piemonte negli stessi giorni altre due vincite: a Novi Ligure, in provincia di. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Villadossola, vinti 25mila euro al 10eLotto

