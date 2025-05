Villa Bagatti Valsecchi a Varedo la battaglia legale continua | la vicenda approda in Cassazione

In breve da Zazoom:

Villa Bagatti Valsecchi riemerge al centro dell'attenzione pubblica, con il contenzioso legale che riprende dalla Cassazione. Dopo la sentenza della corte d'Appello di Milano, che lo scorso febbraio ha favorevolmente accolto le istanze del comune di Varedo annullando l'atto di compravendita, la questione si prepara a un nuovo capitolo nella sua complessa storia.

Cade in villa Bagatti – Valsecchi di Varedo durante la mostra del Fuorisalone - Paura per una visitatrice della mostra di Alcova a Villa Bagatti-Valsecchi per il Fuorisalone Momenti di apprensione oggi pomeriggio a Villa Bagatti-Valsecchi di Varedo, sede della mostra Alcova nell'ambito del Fuorisalone 2025, dove è arrivata a sirene spiegate un'ambulanza. Poco prima delle 16, una donna di 80 anni, in visita alle cantine della villa, inciampa [...]