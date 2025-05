Vietarlo anche in Europa Smartphone a scuola il piano di Valditara

"Proponiamo di eliminare il cellulare dalle scuole dell'Ue sicuramente fino a 14 anni, ma stiamo ragionando se non sia opportuno estendere ulteriormente questo divieto anche oltre, come qualche Paese europeo ha fatto: dati drammatici, l'impatto sullo sviluppo psico-emotivo, sulla concentrazione, sulla memorizzazione e sullo sviluppo della fantasia". L'ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, arrivando al Consiglio Ue a Bruxelles. "C'è una crescita psicologica che, con un abuso del cellulare, viene danneggiata", ha sottolineato il ministro. "C'è anche il tema dell'impatto sulla didattica: l'Ocse dimostra che l'impatto è negativo per l'uso del cellulare a fini didattici anche per materie meno sensibili come la matematica", ha detto ancora ai giornalisti. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Vietarlo anche in Europa". Smartphone a scuola, il piano di Valditara

