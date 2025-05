Viene licenziato due volte dalla cooperativa di vigilanza

Un dipendente può essere licenziato più di una volta dalla stessa azienda, come stabilito dalla sezione Lavoro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Questo è il caso di F.V., ex membro del CDA della cooperativa di vigilanza Lavoro e Giustizia, il cui ricorso è stato respinto. La vicenda solleva interrogativi sui diritti dei lavoratori.

Un dipendente può essere licenziato due volte dalla stessa azienda. Lo ha stabilito la sezione Lavoro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha rigettato il ricorso di F.V., della cooperativa di vigilanza Lavoro e Giustizia. L'uomo, che si era dimesso dalla carica nel cda della coop.

Juve Empoli, Henderson viene ammonito due volte ma non viene espulso! La condotta dell’arbitro è stata corretta e il regolamento spiega il motivo - di Redazione JuventusNews24Juve Empoli, Henderson viene ammonito due volte e non viene espulso: il motivo è chiaribile consultando una norma in particolare del Regolamento del gioco del calcioTutti si saranno accorti che il centrocampista dell’Empoli, Liam Henderson è stato ammonito due volte in occasione della sfida contro la Juve valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Un provvedimento è arrivato nei tempi regolamentari e uno si è verificato ai rigori, ma perché non è stato espulso. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juve Empoli, Henderson viene ammonito due volte ma non viene espulso! La condotta dell’arbitro è stata corretta e il regolamento del calcio spiega il motivo! - di Redazione JuventusNews24Juve Empoli, Henderson viene ammonito due volte e non viene espulso: il motivo è chiaribile consultando una norma in particolare del Regolamento del gioco del calcioTutti si saranno accorti che il centrocampista dell’Empoli, Liam Henderson è stato ammonito due volte in occasione della sfida contro la Juve valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Un provvedimento è arrivato nei tempi regolamentari e uno si è verificato ai rigori, ma perché non è stato espulso. 🔗Leggi su juventusnews24.com

"Non mi fanno vedere i miei figli": per due volte dà in escandescenze nella sede dei servizi sociali a Pianezza, la seconda viene arrestato - Per due volte, alla fine di ottobre 2024 e mercoledì 26 marzo 2025, un egiziano di 46 anni ha cercato di aggredire gli assistenti sociali del consorzio socio-assistenziale Cissa di viale San Pancrazio a Pianezza, danneggiandone alcuni arredi. La seconda volta l’uomo, oltre ad avere danneggiato il... 🔗Leggi su torinotoday.it

