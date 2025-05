VIDEO | Una nuova raccolta rifiuti in centro storico | Più decoro e libertà di conferimento

Dal 2 giugno 2025, il centro storico di Modena abbraccia una nuova era nella raccolta dei rifiuti: addio ai sacchi a terra per plastica e carta. I cittadini dovranno conferire i materiali in bidoni carrellati, posizionati all'interno di androni condominiali o nelle pertinenze private. Questa iniziativa mira a migliorare la pulizia e l'estetica della città, promuovendo un approccio più sostenibile alla gestione dei rifiuti.

A partire dal 2 giugno 2025 cambia la raccolta dei rifiuti nel centrostorico di Modena: niente più sacchi a terra per plastica e carta, che andranno conferiti in bidoni carrellati all’interno di androni condominiali o pertinenze private.Addio sacchi in strada. Dal 2 giugno cambia la raccolta. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - VIDEO | Una nuova raccolta rifiuti in centro storico: "Più decoro e libertà di conferimento"

Cosa riportano altre fonti

Nuova raccolta rifiuti a Sondrio: le precisazioni di Secam - Dopo i dubbi e le perplessità che serpeggiano tra i cittadini ed evidenziate dal consigliere di minoranza Francesco Bettinelli, in vista della partenza della nuova raccolta differenziata e dell'umido a Sondrio da lunedì 3 marzo, Secam ha voluto effettuare alcune precisazioni sulla prima fase di... 🔗Leggi su sondriotoday.it

Sondrio, a pochi giorni dal via tutte le criticità della nuova raccolta rifiuti - Da lunedì prossimo (3 marzo) partirà la nuova raccolta dell'umido a Sondrio che comporterà modifiche anche per quanto riguarda la raccolta differenziata degli altri rifiuti.Un'autentica rivoluzione che punta ad aumentare la percentuale della raccolta differenziata stessa, ma che rischia... 🔗Leggi su sondriotoday.it

Abbandono di rifiuti e inciviltà: la video-denuncia dell'associazione "Nuova Gioventù Balnea" - Continua la battaglia dell'associazione Nuova Gioventù Balnea per sensibilizzare l'opinione pubblica alla raccolta differenziata ed al rispetto dell'ambiente. "Oggi sabato 10 maggio 2025, la solita desolante scena si è ripetuta sulla spiaggia libera Balnea - commentano dall'associazione -... 🔗Leggi su salernotoday.it

VIDEO | Una nuova raccolta rifiuti in centro storico: Più decoro e libertà di conferimento; Abbandono di rifiuti e inciviltà: la video-denuncia dell'associazione Nuova Gioventù Balnea; La nuova raccolta differenziata entra nel vivo a Taranto 2 (VIDEO); VIDEO | Arrivano le campane per la raccolta del vetro, installazione delle prime 40 a Porta Nuova. 🔗Se ne parla anche su altri siti

VIDEO | Una nuova raccolta rifiuti in centro storico: "Più decoro e libertà di conferimento" - A partire dal 2 giugno 2025 cambia la raccolta dei rifiuti nel centro storico di Modena: niente più sacchi a terra per plastica e carta, che andranno conferiti in bidoni carrellati all’interno di ... 🔗modenatoday.it

Abbandono di rifiuti e inciviltà: la video denuncia dell'associazione "Nuova Gioventù Balnea" - "Bottiglie di plastica, avanzi di cibo, carte e imballaggi giacciono abbandonati sulla sabbia, testimoniando una profonda mancanza di rispetto per l'ambiente che ci ospita" spiegano dall'associazione ... 🔗salernotoday.it

Pesaro, l'altra raccolta differenziata: sniffa sul cestino dei rifiuti in centro e in pieno giorno. Il video virale - PESARO - La "raccolta differenziata" è andata in onda in centro storico in pieno giorno. Una sniffata ripresa da un cellulare, diventata virale nel gruppo social Welcome to ... 🔗msn.com