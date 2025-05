VIDEO | Sul ripristino del volo per Bergamo Ryanair non si sbilancia ma assicura | per l' aeroporto è un momento di crescita

Nel video, Fabrizio Francioni, responsabile della comunicazione per l'Italia di Ryanair, affronta il tema del possibile ripristino del volo da Pescara a Bergamo. Pur non confermando la notizia, sottolinea le opportunità di investimento che potrebbero favorire la crescita dell'aeroporto abruzzese, andando oltre le incertezze attuali.

Né un sì né un no. Sulla possibilità del ripristino del volo da Pescara per Bergamo Fabrizio Francioni, responsabile della comunicazione per l’Italia della compagnia, non si sbilancia parlando comunque di nuove possibilità di investimento e dunque di possibilità di crescita per lo scalo abruzzese. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | Sul ripristino del volo per Bergamo Ryanair non si sbilancia, ma assicura: per l'aeroporto è un momento di crescita

