VIDEO Sinner-De Jong 2-0 Internazionali d’Italia 2025 | la sintesi della vittoria dell’azzurro

Jannik Sinner ha trionfato nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025, superando il neerlandese Jesper de Jong con un convincente 6-4 6-2. Il numero 1 ATP si prepara ora ad affrontare l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi, continuando la sua corsa verso il titolo. Ecco la sintesi della vittoria dell'azzurro.

Jannik Sinner ha sconfitto con lo score di 6-4 6-2 il lucky loser neerlandese Jesper de Jong nel terzo turno degli Internazionalid’Italia2025 di tennis: il numero 1 ATP tornerà in campo già nella giornata di domani per disputare gli ottavi contro l’argentino Francisco Cerundolo.Nel match odierno l’azzurro è partito molto bene, portandosi sul 4-1 pesante nel primo set, ma poi ha accusato un passaggio a vuoto, facendosi riprendere sul 4-4. Sinner, però, ha immediatamente ottenuto un nuovo break e questa volta ha chiuso i conti sul 6-4.Nel secondo set, invece, l’azzurro ha centrato lo strappo nel terzo game, allungando poi sul 3-1. Nel quinto game il neerlandese è caduto ed ha accusato un problema la polso destro, riuscendo comunque a tenere il servizio. Dal 3-2, però, Sinner ha dominato ed ha chiuso sul 6-2. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - VIDEO Sinner-De Jong 2-0, Internazionali d’Italia 2025: la sintesi della vittoria dell’azzurro

