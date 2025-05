VIDEO Relax per Calhanoglu a Marbella | passeggiata romantica in spiaggia con la moglie

Calhanoglu si concede un momento di relax a Marbella, dove trascorre una romantica passeggiata in spiaggia con la moglie. Anche se sta per rientrare in campo per prepararsi alla sfida contro la Lazio, questi due giorni di riposo rappresentano un'opportunità preziosa per ricaricare le energie e godere della bellezza del mare.

