VIDEO | Premiata la 2milionesima passeggera Ryanair in aeroporto e parte il primo bus per il Molise

Maria Prato, colombiana residente a Londra, è stata sorpresa al check-in di Ryanair all'aeroporto di Pescara: è diventata la 2milionesima passeggera del volo per Londra Stansted. Durante il suo weekend a Pescara con il marito, ha ricevuto i festeggiamenti del personale di Saga e l'inaugurazione del primo bus per il Molise. Un giorno indimenticabile!

Si chiama Maria Prato, è colombiana ma vive a Londra e questo weekend lo ha passato a Pescara con il marito. Al check in è stata “fermata” dal personale Saga e lo stupore è stato tanto quando ha scoperto di essere proprio lei il 2milionesimo passeggero del volo Ryanair per Londra Stansted che. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | Premiata la 2milionesima passeggera Ryanair in aeroporto e parte il primo bus per il Molise

