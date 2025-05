VIDEO | L' assessore Zamparelli rilancia | Negozi aperti di sera nei weekend di luglio e agosto

L'assessore Zaira Zamparelli ha annunciato il rilancio dell'iniziativa "Negozi aperti di sera" per i weekend di luglio e agosto, prolungando l'orario fino alle 22.30. L'intervento è avvenuto durante la presentazione degli eventi estivi, tenutasi in Comune il 12 maggio, dove sono stati svelati anche altri appuntamenti da non perdere.

Fake news, la Rai rilancia la campagna ‘Uniti contro la disinformazione’ con 10 video educativi - In un’epoca in cui l’informazione circola senza filtri e le tecnologie digitali amplificano la diffusione di contenuti falsi, la Rai torna in campo con una campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno delle fake news. L’iniziativa, intitolata “Uniti contro la disinformazione”, sottolinea l’urgenza di rafforzare l’alfabetizzazione digitale e la consapevolezza mediatica, rivolgendosi a cittadini di […] The post Fake news, la Rai rilancia la campagna ‘Uniti contro la disinformazione’ con 10 video educativi first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it