Vicini alle imprese Da BPER un aiuto alla filiera agricola

In breve da Zazoom:

BPER Banca si impegna a sostenere il mondo delle imprese, in particolare quello agricolo, con una serie di iniziative mirate. Marco Lazzari, responsabile del servizio Agri Banking, illustra come la banca si faccia promotrice di un supporto attento e personalizzato, riconoscendo le peculiarità di ogni fase della filiera agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione.

UNA BANCA SEMPRE PIÙ VICINA al mondo delle imprese. Marco Lazzari, responsabile servizio Agri Banking di BPER Banca, spiega come.Quali iniziative riserva BPER al mondo agricolo?" BPER è da sempre molto vicina al mondo agricolo e agroalimentare, attenta alle specificità che contraddistinguono ogni fase della filiera, dalla produzione dei prodotti, alla trasformazione sino alla distribuzione. Accompagniamo le imprese del settore nelle esigenze finanziarie per la conduzione dei terreni, nella valorizzazione dei prodotti e nei progetti d’investimento".Quali strumenti finanziari utilizzate?"Facilitiamo l’accesso al credito anche con l’utilizzo di garanzie pubbliche quali il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole Medie imprese, Ismea, Sace e nuovi strumenti come la garanzia con pegno rotativo sui vini e formaggi Dop, utilizzando anche soluzioni innovative che prevedono l’applicazione di strumenti di blockchain". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vicini alle imprese. Da BPER un aiuto alla filiera agricola

Cosa riportano altre fonti

Bufera dei dazi, Giorgetti: valutare la sospensione del Patto Ue per l'aiuto alle imprese. Tajani: le aziende non scappino dall'Italia - « Gli aiuti per i settori e le imprese danneggiate da questa situazione» si traducono in interventi di tipo economico-finanziario a carico del bilancio dello Stato , ma «se ciò è vero» questo «deve essere consentito dalle regole europee ». Così il ministro dell’Economia , Giancarlo Giorgetti , che nel messaggio finale a Cernobbio definito da lui stesso «una provocazione » invita a mettere... 🔗Leggi su feedpress.me

Via libera dalla Giunta alla task force per attrarre imprese, Schifani: "Vicini a chi vuole investire in Sicilia" - "Il mio governo è dalla parte di chi investe e crea lavoro in Sicilia e, adesso, con la task force per l’attrazione degli investimenti creiamo uno strumento per promuovere le politiche, le fonti di finanziamento, le attività di sburocratizzazione per tutti coloro che vogliono avviare in Sicilia... 🔗Leggi su palermotoday.it

Santo Padre. Roberto Capobianco, Presidente nazionale Conflavoro: "Vicini a Papa Leone XIV nel sostegno alle imprese e al mondo del lavoro" - "L'elezione del nuovo Pontefice rappresenta una nuova speranza e un nuovo punto di riferimento per milioni di persone. Esprimo la vicinanza di Conflavoro a Papa Leone XIV con l'augurio che possa portare una rinnovata attenzione alla dignità del lavoro, alla solidarietà tra le persone e alla promozio 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vicini alle imprese. Da BPER un aiuto alla filiera agricola; Cecilia Bavera (Bper): Vicini al territorio; Made in Steel 2025; Servono esperti nel digitale: ecco le nuove opportunità in Bper Banca. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media