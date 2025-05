Vice premier Cina sostiene fermamente multilateralismo libero scambio maggior ruolo OMC

La Cina riafferma il proprio impegno a supportare l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per garantirne il ruolo di stabilizzatore del commercio globale. In un incontro con il Direttore generale Ngozi Okonjo-Iweala, il vice primo ministro He Lifeng ha sottolineato l'importanza di un sistema commerciale multilaterale efficace per affrontare le sfide globali attuali, sostenendo così la necessità di una cooperazione internazionale più forte.

Durante l'incontro con il Direttore generale dell'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, He ha affermato che il sistema commerciale multilaterale, con l'OMC come suo nucleo, e' la pietra angolare del commercio internazionale e svolge un ruolo importante nella governance economica globale. He ha esortato tutte le parti a risolvere le differenze e le controversie attraverso il dialogo su un piano di parita' all'interno del quadro dell'OMC, a sostenere congiuntamente il multilateralismo e il liberoscambio e a spingere per un funzionamento stabile e regolare delle catene industriali e di approvvigionamento globali.

