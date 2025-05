Viareggio verso la Serie D | trattativa avanzata per il titolo del GhiviBorgo

In breve da Zazoom:

Viareggio è a un passo dalla conquista della Serie D, grazie a un'opportunità straordinaria che potrebbe trasformare il panorama calcistico locale. Mentre il GhiviBorgo, una società esemplare nella gestione della categoria, sembra pronta a cedere il proprio titolo sportivo, restano comunque incertezze che potrebbero far cambiare idea. La situazione è delicata, e ogni mossa avrà un impatto decisivo sul futuro del club versiliese.

Viareggio subito in Serie D? La strada ora pare in discesa per poter condurre in porto un affare che avrebbe del clamoroso. Da una parte infatti c’è un GhiviBorgo (società modello per la gestione virtuosa in questi dieci anni di fila in Serie D) che sembra sempre più vicina al convincersi di vendere il proprio titolo sportivo. ma non è detto che poi non ci sia un ripensamento proprio sul più bello, all’ultima curva. Dall’altra c’è un Viareggio che non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione. L’offerta da parte della società bianconera è stata fatta. ma le parti sembravano in un primo momento molto distanti (si parlava di una richiesta del GhiviBorgo di 600mila euro e di un’offerta del Viareggio di 200mila). Poi però la trattativa è proseguita, arrivando ad una fase avanzata ieri (in quella che fra l’altro era ancora una domenica di calcio giocato per il club del patron Marco Remaschi) con le zebre che avrebbero rilanciato fino ad arrivare ad una cifra attorno ai 350370mila euro, tale da “ingolosire“ il GhiviBorgo che adesso ci sta seriamente pensando. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Viareggio verso la Serie D: trattativa avanzata per il titolo del GhiviBorgo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il ricorso verso la prima udienza e una serie di coincidenze dietro la decadenza di Todde - Quella iniziata ieri è la settimana cruciale per la governatrice sarda Alessandra Todde. Giovedì 20 marzo si terrà infatti la prima udienza contro l’ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello di Cagliari che il 3 dicembre scorso ne aveva intimato la decadenza per supposte irregolarità nella rendicontazione delle spese nella campagna per il voto di febbraio 2024. 🔗Leggi su lanotiziagiornale.it

Milan, corsa verso l’Europa: ecco il calendario in Serie A | VIDEO - Dalla Champions alla Conference League, sette squadre sono ancora in corsa per un posto in Europa. Ecco il calendario del MilanDalla Champions alla Conference League, ben sette squadre sono ancora in corsa per ritagliarsi un posto in Europa nella prossima stagione tra cui il Milan. Ecco il calendario da Gazzetta.it. 🔗Leggi su pianetamilan.it

La Serie D si ferma per la Viareggio Cup: ritorno in campo fissato il 23 marzo - Arriva un turno di riposo per il campionato di Serie D. Il massimo campionato dilettantistico infatti si fermerà per lasciare spazio agli impegni della Rappresentativa Under 18 alla prossima Viareggio Cup.Il campionato di Serie D, girone H, tornerà dunque domenica 23 marzo con lo svolgimento... 🔗Leggi su baritoday.it

Ne parlano su altre fonti

Viareggio verso la Serie D: trattativa avanzata per il titolo del GhiviBorgo; Viareggio Cup: Inizia l’avventura della Rappresentativa D Under 18; Calcio dilettanti: il toto-panchine in Eccellenza. Niente ’Condor’ per le zebre.... Bonuccelli resta al San Donato; Serie D, previsto un turno di riposo per la Viareggio Cup: si torna in campo il 23 marzo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Viareggio verso la Serie D: trattativa avanzata per il titolo del GhiviBorgo - Il Viareggio è vicino all'acquisto del titolo del GhiviBorgo per entrare in Serie D. Decisione attesa nei prossimi giorni. 🔗msn.com

Viareggio Cup, Juventus-Rappresentativa Serie D: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, tabellino e sintesi - I ragazzi di Dal Canto volano ai quarti di finale della Viareggio Cup 46' Comincia la ripresa! Subito tre cambi per la Rappr. Serie D: La Bua, Marino e Sviderkowski prendono il posto di Cosentino, ... 🔗juventusnews24.com

Viareggio Cup: Rappresentativa Serie D-Genoa negli ottavi - NOTE: pioggia battente, campo pesante. Recupero: pt 2’ st 4’. VIAREGGIO - La Rappresentativa di Serie D ha battuto l’Olympique Thiessois chiudendo al primo posto il girone 6 con 7 punti ... 🔗msn.com