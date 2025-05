Viale XX Settembre da Fabry il secondo furto in quattro mesi

Il bar tabaccheria Da Fabry, situato in viale XX Settembre, è stato colpito per la seconda volta da un furto in quattro mesi. Secondo quanto riportato da Il Piccolo, nella notte tra l'11 e il 12 maggio, i malviventi hanno portato via circa duemila euro in sigarette e denaro contante, aggravando una situazione già preoccupante.

