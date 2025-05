Viale Regione all' altezza di via Perpignano si farà il sovrappasso | affidata la prima progettazione

L'uno non escluderà l'altro. Sebbene la realizzazione del svincolo di via Perpignano richieda ingenti risorse e tempo, oltre 31 milioni di euro, la progettazione del sovrappasso pedonale rappresenta un'importante opportunità di miglioramento urbano. Entrambi i progetti, in sinergia, mirano a potenziare la mobilità e la sicurezza nella zona, rispondendo alle esigenze della comunità con un approccio integrato e lungimirante.

L'uno non escluderà l'altro. Almeno nelle intenzioni. Ma se per lo svincolo di via Perpignano, la cui realizzazione dipende anche dall'Anas, sicuramente serviranno molti più soldi (oltre 31 milioni di euro in totale) e probabilmente più tempo, per il sovrappasso pedonale di via Perpignano

