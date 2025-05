Via libera alle domande per rimborsi a famiglie con malati oncologici

È ufficiale: le famiglie con malati oncologici possono richiedere rimborsi economici. Fino all'11 luglio, è possibile presentare domanda per ottenere un contributo, volto a supportare i nuclei familiari che affrontano la difficile situazione sanitaria. Questa iniziativa è stata introdotta dall'assessorato alle Politiche sociali della Regione, con l'obiettivo di alleviare le spese legate alla malattia.

C’è tempo fino all’11 luglio per presentare domanda ai fini dell’ottenimento di un contributo economico se, all’interno del nucleo familiare, sia presente un componente affetto da patologia oncologica. È quanto stabilisce il nuovo avviso che l’assessorato alle Politiche sociali della Regione. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Via libera alle domande per rimborsi a famiglie con malati oncologici

