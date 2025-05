Via Galilei scooterista 40enne ferito nello scontro con un' auto

Oggi, lunedì 12 maggio, un incidente stradale ha coinvolto uno scooter e un’automobile in via Galilei, intorno alle 18. Il conducente dello scooter, un uomo di 40 anni, è rimasto ferito a causa del violento impatto, rovinando sull'asfalto. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno per prestare soccorso.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

