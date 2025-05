Via Francigena Marathon Val di Susa | il fascino della storia camminando tra natura e cultura

Scopri il fascino della storia con la Via Francigena Marathon Val di Susa, in programma domenica 8 giugno. Giunta alla settima edizione, questa camminata-evento attirerà centinaia di appassionati di outdoor e turismo lento, offrendo quattro percorsi che intrecciano natura e cultura, da Avigliana a Susa. Riscopri il territorio in un’esperienza indimenticabile!

Domenica 8 giugno torna la camminata-evento più attesa dell’anno: la settima edizione della Via Francigena Marathon Val di Susa, da Avigliana a Susa, è pronta ad accogliere centinaia di appassionati di outdoor, escursionismo e turismo lento. Quattro percorsi, un solo obiettivo: riscoprire il territorio, camminando. La manifestazione, organizzata dall’ ASD IRIDE di Rivoli, si snoda lungo uno dei tratti più suggestivi della Via Francigena piemontese, incastonata tra i boschi del fondovalle e le vette delle Alpi Cozie. Un vero viaggio nella storia e nella bellezza, da affrontare passo dopo passo, senza fretta. I partecipanti potranno scegliere tra: Marathon (45 km): da Avigliana a Susa, passando per la Sacra di San Michele – un itinerario impegnativo ma spettacolare, con 1400 metri di dislivello positivo;. 🔗Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Via Francigena Marathon Val di Susa: il fascino della storia camminando tra natura e cultura

