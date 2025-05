Via cellulari e Tiktok Nasce il campus estivo per liberare l' immaginazione dei più piccoli

Dal 23 giugno al 2 settembre, il campus estivo La Valigia dell’Attore offre ai bambini dai sei ai tredici anni un'esperienza unica sulla recitazione. Ogni lunedì, presso il Museo etnografico di Santarcangelo, dalle 17 alle 19, e alla Casa del volontariato di Cervia, i partecipanti esploreranno il magico mondo del teatro, sviluppando creatività, espressione e fiducia in sé stessi. Un'opportunità imperdibile per giovani aspiranti attori!

Dal 23 giugno al due settembre, il campusestivo La Valigia dell'Attore accoglierà i bambini dai sei ai tredici anni per una full immersion sulla recitazione. Appuntamento ogni lunedì presso il Museo etnografico di Santarcangelo, dalle 17 alle 19, e alla Casa del volontariato di Cervia, ogni.

