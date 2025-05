Via ai lavori per il nuovo commissariato di polizia

Un importante passo per la sicurezza a Marcianise: è stata posta la prima pietra del nuovo commissariato di polizia nei locali dell'ex giudice di pace in via San Giuliano. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità locali, tra cui il deputato Gianpiero Zinzi e il sindaco, a testimonianza dell'impegno per la comunità.

Posa della prima pietra per il nuovocommissariato di polizia a Marcianise, nei locali dell'ex giudice di pace in via San Giuliano.Presenti alla cerimonia, con il dirigente Francesco Giaquinto e l'ex dirigente Valerio Consoli (oggi ad Aversa), il deputato Gianpiero Zinzi, il sindaco di.

