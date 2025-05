Vi spiego la guerra di Trump a Big pharma | Così l' Europa pagherà di più

Il presidente Donald Trump ha scatenato una nuova battaglia contro le aziende farmaceutiche, firmando un ordine esecutivo per abbattere i costi dei farmaci negli Stati Uniti. Tuttavia, questa strategia potrebbe comportare conseguenze dirette per l'Europa, portando a un inevitabile aumento dei prezzi dei medicinali nel continente, mentre gli europei si svegliano a una realtà economica più difficile.

I farmaci sono la nuova battaglia di Donald Trump. Mentre l'Europa dormiva, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la firma di un ordine esecutivo per ridurre il costo delle medicine nei confini nazionali. Al risveglio, il nuovo rischio per gli europei è stato quello di un aumento del. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Vi spiego la guerra di Trump a Big pharma: "Così l'Europa pagherà di più"

Cosa riportano altre fonti

Trump cede alle Big Tech, stop ai dazi su smartphone e pc. La guerra con la Cina? «Troveremo un accordo» - Gli iPhone sono salvi. Almeno per ora. La stangata dei dazi di Trump sulla merce prodotta in Cina, con un picco del 145 per cento, aveva fatto balenare un prezzo stellare per lo smartphone di Apple.... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

La guerra commerciale di Trump spaventa i fast food: anche il prezzo del Big Mac rischia di salire per colpa dei dazi - La guerra commerciale lanciata da Donald Trump potrebbe far aumentare il prezzo di uno dei beni di consumo più amati dagli americani: il Big Mac. A suggerirlo è Don Farrell, ministro del Commercio dell’Australia, uno dei Paesi da cui le aziende americane più importano carne. Se gli Stati Uniti dovessero estendere i dazi che scatteranno il 2 aprile anche alla carne bovina e ad altri prodotti agricoli, gli americani potrebbero veder crescere sensibilmente il prezzo degli hamburger, compresi quelli di McDonald’s, l’azienda che più si affida alle importazioni dall’Australia per soddisfare la ... 🔗Leggi su open.online

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗Leggi su quotidiano.net

Vi spiego la guerra di Trump a Big pharma: Così l'Europa pagherà di più; Trump «senza precedenti»? Per prevedere le sue mosse basta studiare Nixon. Lo spiega un grande storico; Devo spiegare a mia figlia che non torneremo mai nella nostra casa in Ucraina; «Vi spiego perché la politica dei dazi rischia di portarci in una nuova guerra mondiale». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump cede alle Big Tech, stop ai dazi su smartphone e pc. La guerra con la Cina? «Troveremo un accordo» - Oltre che un invito al dialogo alla Cina, la decisione di Trump rappresenta un successo, per quanto provvisorio, per tutte le Big Tech ... «Con l'inasprirsi della guerra commerciale tra l ... 🔗ilmessaggero.it

Trump, Usa-Gb hanno firmato un grande accordo per entrambi - Usa e Gran Bretagna "hanno firmato un grande accordo per entrambi i Paesi". Lo ha detto Donald Trump parlando nello studio Ovale. L'accordo con Londra aprirà i mercati ai prodotti agricoli statunitens ... 🔗msn.com

Dazi, esclusi smartphone e pc. WP: Trump vuole deportare un milione di migranti in un anno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, esclusi smartphone e pc. WP: Trump vuole deportare un milione di migranti in un anno ... 🔗tg24.sky.it