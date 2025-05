Vertice Italia-Grecia Polemica su evaso Milano

Oggi, a Villa Doria Pamphilj a Roma, si è svolto il vertice intergovernativo Italia-Grecia, con la premier Meloni e il primo ministro greco Mitsotakis. Tuttavia, la giornata è stata segnata da polemiche riguardanti la vicenda dell'evaso milanese De Maria, sollevando dibattiti accesi tra le forze politiche. Servizio di Augusto Cantelmi.

La premier ha incontrato oggi il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in occasione del Vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Doria Pamphilj a Roma. Mentre la vicenda De Maria sta suscitando molte polemiche tra le forze politiche. Servizio di Augusto Cantelmi.

