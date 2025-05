Verona prende a calci e pugni medici e pazienti in ospedale | arrestato un tunisino irregolare già noto alla polizia

Una nottata di violenza ha sconvolto l'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove un 19enne tunisino irregolare ha aggredito medici e pazienti. L'individuo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per tentato furto, ricettazione e aggressione, lasciando dietro di sé una scia di paura e indignazione.

Una furia fino all’arresto per tentato furto, ricettazione e aggressione. Un 19enne tunisino, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, la scorsa notte ha aggredito con calci, spintoni e sputi i sanitari e gli altri pazienti dell’ospedale di Borgo Trento (Verona). Si trovava lì non per caso. In ospedale era stato portato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Verona dopo che aveva seminato il panico durante una manifestazione all’Arsenale di Verona.Verona, arrestato un 19enne tunisinoirregolareIl 19enne ha prima tentato per due volte di rubare lo zaino a due ragazze, poi ha minacciato con un coltello, che non è stato trovato, il fidanzato di una delle due. Infine ha aggredito gli addetti della sicurezza che cercavano di allontanarlo con lo spray al peperoncino. Ma solo per poco: l’immigrato clandestino, infatti, si è ripresentato ai cancelli aggredendo nuovamente la security e due infermieri, fino all’intervento dei carabinieri. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Verona, prende a calci e pugni medici e pazienti in ospedale: arrestato un tunisino irregolare già noto alla polizia

Se ne parla anche su altri siti

A piedi di notte sulla superstrada a Jesi: agenti intervengono, lui li prende a calci e pugni - I fatti sono avvenuti ieri sera, intorno alle ore 21, lungo la Ss76 all'altezza Jesi, in provincia di Ancona. Protagonista dell'incomprensibile gesto un 34enne originario del Mali.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Prende la moglie a calci e pugni in un'area di servizio: la donna salvata grazie alla segnalazione di un passante - Solo grazie al senso civico di un automobilista di passaggio, che non si è voltato dall’altra parte ma ha allertato i soccorsi, si è evitato il peggio. Ancora violenza contro le donne in Brianza. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di martedì 1 aprile in un’area di servizio di Vimercate... 🔗Leggi su monzatoday.it

Ubriaco prende a calci e pugni la porta del comando della polizia locale - Ubriaco, ha dato in escandescenze e ha preso a calci e pugni la vetrata accanto alla porta di ingresso del comando della polizia locale. A Priverno i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze di polizia, per il reato di danneggiamento di edificio pubblico.I militari... 🔗Leggi su latinatoday.it

Verona, prende a calci e pugni medici e pazienti in ospedale: arrestato un tunisino irregolare già noto alla polizia; Cammina con una pistola finta nei pantaloni, poi si dà alla fuga: 25enne prende a pugni e calci i carabinieri; Calci e pugni alla porta, sedici minuti di terrore al bar: «Era una furia» / IL VIDEO; Non vuole scendere dal treno: calci e pugni (e non solo) contro la polizia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rapina choc in farmacia: titolare e dipendente presi a calci e pugni, poi i ladri aggrediscono gli agenti - VERONA – Due giovani sono stati arrestati ieri dalla Polizia di Stato dopo un violento episodio avvenuto in una farmacia in Piazza Bra. I due, un uomo marocchino di 18 anni e una donna brasiliana di 3 ... 🔗nordest24.it

Cammina con una pistola finta nei pantaloni, poi si dà alla fuga: 25enne prende a pugni e calci i carabinieri - TREGNAGO (VERONA) – Un intervento rapido dei carabinieri ha interrotto un episodio potenzialmente pericoloso verificatosi nella tarda mattinata di martedì 6 maggio, quando alcuni cittadini hanno segna ... 🔗nordest24.it

Prende a pugni la compagna in una casa abbandonata, la 28enne riesce a lanciare l'allarme e a mettersi in salvo: arrestato nordafricano di 37 anni - VERONA - Prende a pugni la compagna in una casa abbandonata, la donna riesce a lanciare l'allarme e a mettersi in salvo. È quanto accauduto nella giornata di ieri, 17 aprile, a San Bonifacio ... 🔗ilgazzettino.it