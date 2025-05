Verissimo Paola Caruso svela | Il matrimonio con Gianmarco? Annullato eravamo in 4 in questa storia

A "Verissimo", Paola Caruso ha svelato il clamoroso annullamento del suo matrimonio con Gianmarco, dopo due anni di relazione. La showgirl ha raccontato di una scioccante scoperta che ha messo fine a ciò che sembrava un legame solido. Scopriamo i dettagli di questa storia intricata e le emozioni dietro a una decisione così difficile.

A Verissimo, PaolaCaruso ha rivelato che tra lei e il suo futuro marito, Gianmarco, con cui aveva una relazione da circa due anni, è tutto finito: la causa è da imputare a una scioccante scoperta.

Paola Caruso a Verissimo, chi è la showgirl ospite oggi: il dramma del figlio Michele - (Adnkronos) – Paola Caruso sarà ospite oggi, domenica 16 marzo, a Verissimo. La showgirl, ex Bonas di 'Avanti un altro' ripercorrerà con Silvia Toffanin le tappe più intense della sua carriera e della sua vita, segnata dal dramma dei problemi di salute di suo figlio Michele. Paola Lucia Caruso nasce il 17 gennaio del 1985 […]L'articolo Paola Caruso a Verissimo, chi è la showgirl ospite oggi: il dramma del figlio Michele proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Paola Caruso a Verissimo: “Tre mesi in isolamento in America” | Video Mediaset - Paola Caruso a Verissimo ha raccontato i suoi tre mesi in isolamento in America insieme al figlio. La Caruso si è affidata ad un medico straniero per provare ad aiutare il piccolo a recuperare l’uso dell’arto dopo quanto accaduto in precedenza. Così è partita alla volta dell’America dove il figlio è stato operato ed è rimasto prima 45 giorni e poi un altro mese con il gesso. Ecco il suo racconto nel video Mediaset. 🔗Leggi su superguidatv.it

Paola Caruso a Verissimo, chi è la showgirl ospite oggi: la lotta del figlio Michele - (Adnkronos) – Paola Caruso sarà ospite oggi, domenica 11 maggio, a Verissimo. La showgirl, ex Bonas di 'Avanti un altro' torna nello studio di Silvia Toffanin per un'intervista ritratto della sua vita, segnata dal dramma dei problemi di salute di suo figlio Michele, che a causa di un'iniezione sbagliata ha avuto una grave infezione al […]L'articolo Paola Caruso a Verissimo, chi è la showgirl ospite oggi: la lotta del figlio Michele proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

