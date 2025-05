Verifica dell’età sul porno online | la legge c’è il sistema no

La delibera AGCOM vieta l’accesso dei minori ai siti porno, ma mancano ancora fornitori accreditati e un elenco ufficiale dei soggetti obbligati: la norma esiste, ma per il momento è incompleta. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Verifica dell’età sul porno online: la legge c’è, il sistema no

Per visitare i siti porno sarà necessaria la verifica digitale dell’età: approvate le regole AGCOM - Dopo aver ascoltato i soggetti coinvolti, il Garante ha deliberato sul sistema digitale della verifica della maggiore età per chi accede a contenuti e siti online pornografici. Ci sono ancora punti oscuri che presto saranno svelati... Leggi tutto 🔗Leggi su dday.it

Nuove regole per la verifica dell'età sui siti web in Italia: l'Autorità approva il decreto Caivano - L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato le regole che le piattaforme di video sharing e i siti web, che rendono disponibili in Italia contenuti, devono utilizzare per verificare la maggiore età degli utenti, in attuazione della legge 13 novembre 2023, n.159 (il cosiddetto decreto Caivano). Obiettivo, garantire una protezione efficace dei minori dai pericoli del web. Piattaforme e siti avranno sei mesi di tempo dalla pubblicazione della delibera per adeguarsi alle disposizioni. 🔗Leggi su quotidiano.net

Intelligenza artificiale, padre Benanti sui minori: “Limiti e verifica dell’età. Ma il problema vero è l’abbandono educativo” - Roma, 11 maggio 2025 – Padre Paolo Benanti, francescano, teologo, presidente della Commissione Ia per l’informazione. L’intelligenza artificiale è da vietare ai minori? E qual è l’età giusta per iniziare a confrontarsi con questo strumento? “L’intelligenza artificiale è una tecnologia che si definisce generale purpose, cioè non serve a fare qualcosa di specifico ma può cambiare il modo di fare tutte le cose. 🔗Leggi su quotidiano.net

