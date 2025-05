verdellino dal 2 giugno al via il nuovo sistema di raccolta rifiuti

Dal 2 giugno 2025, Verdellino introduce un innovativo sistema di raccolta rifiuti. I cittadini dovranno utilizzare contenitori personalizzati, dotati di microchip (TAG) associati al codice utenza, un cambiamento significativo per migliorare la gestione dei rifiuti urbani e promuovere la sostenibilità. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso un ambiente più pulito e responsabile.

Dal 12 maggio 2025 a Verdellino viene introdotta un'importante iniziativa per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, infatti, dal 2 giugno sarà obbligatorio usare dei nuovi contenitori personalizzati, dotati di microchip (TAG) e associati al codice utenza, unico per ciascun utente, mentre per i rifiuti indifferenziati, della carta, dell'organico ,del vetro e dei metalli la distribuzione dei kit partirà dal 19 maggio.L'iniziativa, che nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale e Aprica (Gruppo A2A),ha come obbiettivo il rafforzamento dei risultati nella raccolta differenziata e nella qualità di quest'ultimi, con conseguente riciclo di materiali e riduzione dei rifiuti indifferenziati.I nuovi contenitori, soprannominati "intelligenti" permetteranno di tracciare ogni svuotamento.